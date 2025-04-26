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Происшествия

Угрожали милиционерам пистолетом. В селе Маевка задержаны четверо граждан

Милиция задержала и водворила в ИВС четверых граждан, подозреваемых в оказании сопротивления законным требованиям представителей власти. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Маевка ночью 24 апреля. Местные жители сообщили о подозрительных лицах, которые с фонариком что-то искали на одной из улиц.

Приехавшие на место сотрудники милиции обнаружили там припаркованный автомобиль марки Toyota Camry. Во время беседы с владельцем авто, по данным ГУВД, на другой машине на место прибыли неизвестные лица и начали угрожать милиционерам пистолетом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (оказание сопротивления представителям власти либо лицам, исполняющим обязанности по охране общественного порядка) УК КР. В качестве подозреваемых задержаны четыре человека: 1995-го, 1999-го, 2004-го и 2006-го годов рождения.

В ходе обыска авто были обнаружены и изъяты пистолет без боеприпасов и дубинка.

Отмечается, что в своих показаниях задержанные сообщили, что находились в районе Маевки с целью получить наркотическое вещество, которое они заказали через мессенджер Telegram.

В милиции напомнили, что за оказание сопротивления представителям власти либо лицам, исполняющим обязанности по охране общественного порядка, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327471/
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