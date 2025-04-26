В Таласе выявили незаконную выдачу более 95 гектаров земель. Задержан чиновник

По факту незаконной трансформации сельскохозяйственных земель в Таласской области задержан глава Токмакского городского управления по градостроительству и архитектуры. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, в период с 2009 по 2024 год в частную собственность было выдано 163 единицы нетрансформированных земельных участков сельскохозяйственного назначения под индивидуальное жилищное строительство. Общая площадь составила 95,9 гектара.

По версии следствия, причастность к данному преступлению имеет экс-глава Бакай-Атинского районного управления по градостроительству и архитектуры Ш.К.М., который на момент задержания такую же должность занимал в городе Токмаке Чуйской области.

Сообщается, что он был водворен в ИВС города Таласа. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц.