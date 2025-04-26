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Происшествия

В бишкекском зоопарке волк укусил ребенка за палец

В бишкекском зоопарке волк укусил ребенка за палец. Информация об этом появилась в соцсетях.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе УВД Октябрьского района, 22 апреля 2025 года в службу «102» ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что в одном из зоопарков столицы дикое животное укусило за палец посетителя.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района, начата доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность пострадавшего — мальчик, 2021 года рождения. Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу, в отделение микрохирургии. В настоящее время состояние ребенка стабильное.

Для определения степени тяжести полученных травм назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрошены все свидетели и сотрудники зоопарка.

Следственные мероприятия продолжаются. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) виновных лиц.

По словам родных пострадавшего, волк откусил ребенка за мизинец.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327448/
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