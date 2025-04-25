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Происшествия

В дубайском шоколаде, продаваемом на рынке Ташкента, нашли кишечную палочку

В Ташкенте на рынке «Эко базар» инспекция по контролю в сфере технического регулирования выявила кишечную палочку и сальмонеллу в дубайском шоколаде Fix. Об этом сообщила пресс-служба инспекции по контролю в сфере технического регулирования Узбекистана.

Во время контрольной закупки сотрудники отобрали образцы шоколада и передали в лабораторию O‘zTest для определения показателей качества.

Согласно протоколу, выявлены следующие несоответствия:

  • высокий уровень мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, а также дрожжевых грибков;
  • бактерии группы кишечной палочки и Salmonella в 25 граммах продукта, что строго запрещено нормативными документами.

Установлено, что внешний вид продукта не соответствует требованиям технического регламента. Как отметила инспекция, подобные показатели представляют опасность для здоровья человека и могут вызывать аллергические заболевания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327424/
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