На западе Стамбула продолжаются ощутимые подземные толчки после землетрясения. Интервалы между толчками сегодня составляют до 2-3 часов, тогда как в первые часы после основного их периодичность была 5-10 минут.

Фото СМИ. Последствия землетрясения в Стамбуле

По официальным данным AFAD (Управление гражданской обороны и главное управление аварийно-спасательных работ Турции), зафиксировано более 200 афтершоков. Самыми сильными оказались толчок магнитудой 4,6, произошедший в 7.19 с эпицентром в Мраморном море, а также толчок в 4.20 магнитудой 4,1.

По словам турецкого сейсмолога Ахмета Эрджана, вчерашнее землетрясение в Стамбуле было предвестником более масштабного, магнитудой 7-7,2.

«Землетрясение в среду — это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7-7,2, или, своего рода, тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза... Согласно моим исследованиям, это большое землетрясение произойдет, как ожидается, между 2045 и 2075 годами», — сказал он.