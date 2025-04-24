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Происшествия

В одной из школ Бишкека преподаватель подняла руку на ученика. Ее наказали

В бишкекской школе № 93 преподаватель кыргызского языка избила ученика 9-го класса, сообщил 24.kg читатель и прислал аудиозапись инцидента, который произошел накануне, 23 апреля.

На записи слышно, как педагог ругает ученика, слышны и звуки ударов. Кроме того, читатель отметил, что этот учитель якобы регулярно оскорбляет учеников и придирается к хиджабам некоторых школьниц.

В свою очередь в пресс-службе департамента образования столичной мэрии рассказали 24.kg, что с учителем школы № 93 А.А.А. проведена соответствующая работа и объявлено дисциплинарное взыскание. Администрации учебного заведения поручено провести разъяснительную работу с коллективом и родительской общественностью.

В муниципалитете отметили, что инцидент произошел из-за того, что во время урока кто-то сильно ударил дверь кабинета. Когда педагог вышла в коридор, увидела там двух девятиклассников, которых и отругала за это.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327209/
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