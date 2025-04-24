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Происшествия

Готовили теракт. Двое выходцев из Центральной Азии ликвидированы ФСБ в России

В ФСБ России сообщили, что предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области, который по указанию украинского куратора готовили двое выходцев из Центральной Азии. Оба нейтрализованы при попытке задержания.

— скриншот с видео ФСБ
Фото — скриншот с видео ФСБ

«В Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии — приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ», — сообщили в ведомстве.

Действуя по указанию украинского куратора, иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтехимической промышленности региона. Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и нейтрализованы ответным огнем, говорится в сообщении.

На месте происшествия изъяты два беспилотных летательных аппарата с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова.

«В телефонах преступников обнаружены переписка с куратором, свидетельствующая о подготовке диверсионно-террористического акта, а также координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием», — добавили в ФСБ.

Из какой республики Центральной Азии были ликвидированные подозреваемые, не уточняется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327199/
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