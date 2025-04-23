В Бишкеке задержан серийный домушник. Милиция ищет его жертв

Правоохранители задержали 26-летнего М.Д. по подозрению в квартирных кражах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

10 апреля неизвестный проник в дом, расположенный по улице Каракульской, откуда украл деньги и золотые изделия. Сумма ущерба составила 205 тысяч сомов. Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 26-летний М.Д., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

ГУВД Бишкека просит возможных пострадавших от рук задержанного или располагающих какой-либо информацией о нем обратиться по номеру 102.