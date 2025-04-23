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Происшествия

Организовал лабораторию дома. Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков

В Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД города Бишкека 18 апреля поступила оперативная информация о том, что на территории Октябрьского района неизвестные граждане азиатского происхождения занимаются сбытом синтетических наркотиков в больших количествах. По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района было возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса.

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан У.Д., 2005 года рождения, и заключен под стражу.

Сообщается, что по месту жительства задержанного были обнаружены химические средства и оборудование для производства синтетических наркотиков, жидкие прекурсоры (общим весом 884 грамма), весы, контейнеры, респираторы а также были изъяты синтетические наркотики под названием «Альфа-ПВП» общим весом около 100 граммов.

«По показаниям задержанного, он производил синтетические наркотики у себя дома, организовав лабораторию. Процесс испарения он выполнял по предоставленной ему формуле. Изготовленные вещества раскладывал по тайникам, пряча их в секретных местах, затем передавал координаты своему куратору через мессенджер Telegram и получал за свои услуги определенную сумму денег. В настоящее время изъятые наркотики направлены в судебно-экспертную службу при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, расследование продолжается», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327007/
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