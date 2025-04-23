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Происшествия

В Кыргызстане зафиксировано более 23 тысяч нарушений ПДД за неделю

С 14 по 20 апреля в Кыргызстане было выявлено 23 тысячи 607 фактов нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГУОБДД.

Зафиксированы следующие виды нарушений ПДД:

  • управление транспортными средствами без соответствующих документов — 779;
  • управление автотранспортным средством в состоянии опьянения — 343;
  • незаконное тонирование стекол автомобиля — 158;
  • нарушения Правил дорожного движения с участием пешеходов — 380;
  • нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 510;
  • автохулиганство — 17;
  • превышение установленной скорости — 3 тысячи 636;
  • управление транспортным средством с подложными государственными номерами — 9;
  • другие факты нарушения Правил дорожного движения — 15 тысяч 118.

Отмечается, что в общей сложности 3 тысячи 14 автомобилей водворены на временную штрафную стоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327005/
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