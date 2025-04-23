В Кыргызстане зафиксировано более 23 тысяч нарушений ПДД за неделю

С 14 по 20 апреля в Кыргызстане было выявлено 23 тысячи 607 фактов нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГУОБДД.

Зафиксированы следующие виды нарушений ПДД:

управление транспортными средствами без соответствующих документов — 779;

управление автотранспортным средством в состоянии опьянения — 343;

незаконное тонирование стекол автомобиля — 158;

нарушения Правил дорожного движения с участием пешеходов — 380;

нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 510;

автохулиганство — 17;

превышение установленной скорости — 3 тысячи 636;

управление транспортным средством с подложными государственными номерами — 9;

другие факты нарушения Правил дорожного движения — 15 тысяч 118.

Отмечается, что в общей сложности 3 тысячи 14 автомобилей водворены на временную штрафную стоянку.