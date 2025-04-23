В Кыргызстане зафиксировано более 23 тысяч нарушений ПДД за неделю

С 14 по 20 апреля в Кыргызстане было выявлено 23 тысячи 607 фактов нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГУОБДД.
Зафиксированы следующие виды нарушений ПДД:
- управление транспортными средствами без соответствующих документов — 779;
- управление автотранспортным средством в состоянии опьянения — 343;
- незаконное тонирование стекол автомобиля — 158;
- нарушения Правил дорожного движения с участием пешеходов — 380;
- нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 510;
- автохулиганство — 17;
- превышение установленной скорости — 3 тысячи 636;
- управление транспортным средством с подложными государственными номерами — 9;
- другие факты нарушения Правил дорожного движения — 15 тысяч 118.
Отмечается, что в общей сложности 3 тысячи 14 автомобилей водворены на временную штрафную стоянку.