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Происшествия

Избиение мальчика в интернате. Комментарий администрации

В администрации Беловодской специальной общеобразовательной вспомогательной школы-интерната, где якобы избили мальчика, сообщили, что подросток ударился, спускаясь с кровати. Об этом 24.kg сообщила и. о. директора учреждения Гульзара Жумагулова.

Напомним, в редакцию обратилась опекун мальчика и заявила, что после избиения одноклассником он попал в больницу с сотрясением головного мозга. По ее словам, ребенку не оказали первую помощь и не сообщили об инциденте родителям.

В свою очередь администрация интерната отрицает факт избиения. Директор сообщила, что мальчик не был избит одноклассником, а спускался с двухъярусной кровати и ударился.

«Это произошло 17 апреля примерно в 20.15, когда ночная воспитательница принимала детей. Мальчик спускался со второго этажа двухъярусной кровати и нечаянно ударился об кровать. Об этом он сразу сказал ночной воспитательнице, она намазала место ушиба мазью «Бодяга», справилась о самочувствии ребенка и, так как мальчик себя чувствовал хорошо, отправила спать», — сообщила директор.

По ее словам, на следующий день утром 18 апреля воспитатели отвели ребенка к медику, оказали необходимую помощь, о чем есть запись в журнале медсестры. Он посещал уроки, играл с другими детьми и не жаловался на здоровье. После обеда его забрала опекун и написала расписку, что претензий не имеет.

«В субботу 19 апреля представители школы повезли ребенка в Бишкек на МРТ в клинику «Юрфа». 21 апреля стали известны результаты МРТ, где нет показаний на сотрясение мозга. На сегодняшний день с ребенком все хорошо, только из-за того, что диагноз «сотрясение мозга» поставили раньше обследования МРТ, его еще на один день оставили под наблюдением», — добавила директор.

директора Гульзары Жумагуловой
Фото директора Гульзары Жумагуловой. Заключение МРТ
Администрация отмечает, что все разъяснительные работы провели совместно с представителями райгосадминистрации, соцзащиты, главным врачом районной больницы. Согласно результатам МРТ, у мальчика сотрясения нет — «патологических образований головного мозга не получено».

Но доказать, что мальчика не избили в учреждении не смогли, ссылаясь на то, что никто не видел, как он ударился, спускаясь с кровати, а камер наблюдения в учреждении нет.

«Весь этот скандал раздувает бывшая директор Мираида Аширова, у нее есть личные интересы», — заявила Гульзара Жумагулова.

Отметим, что Мираида Аширова и является опекуном мальчика, которая на сегодняшний день лечит его в отделении травматологии территориальной больницы с якобы диагностированным сотрясением мозга.

опекуна мальчика
Фото опекуна мальчика. Ребенок на данный момент находится в больнице

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326894/
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