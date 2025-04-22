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Происшествия

В Шымкенте неизвестный три раза выстрелил в замакима города Руслана Берденова

В Шымкенте неизвестный три раза выстрелил в замакима города Руслана Берденова. Об этом сообщают СМИ Казахстана.

СМИ
Фото СМИ. В Шымкенте неизвестный три раза выстрелил в замакима города Руслана Берденова

Чиновник ранен, по предварительной информации в него стреляли из ружья. Сейчас он в больнице. Нападавший уже задержан.

До назначения в феврале 2025 года на эту должность Руслан Берденов был депутатом мажилиса.

Соратники рассказали журналистам, что чиновнику ранее поступали угрозы.

Один из них — Бейбит Алибеков отмечает, что случившееся может быть связано с наведением порядка в строительной сфере города: «Лично я думаю, что это может быть связано с наведением порядка в строительной сфере Шымкента, сомнительно, что букмекеры. Только сегодня было жесткое совещание на эту тему. Мне говорили, что Руслану поступали угрозы».

Руслан Берденов находится в больнице, его прооперировали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326849/
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