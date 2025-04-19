В Бишкеке тонированный внедорожник протаранил патрульного на дороге

В Бишкеке тонированный внедорожник протаранил автоинспектора и уехал с места происшествия. Об этом 24.kg сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Инцидент произошел накануне, 18 апреля, на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова. Автоинспектор попытался остановить тонированный Kia Sportage, но водитель не подчинился его требованиям, протаранил сотрудника УПСМ и уехал с места происшествия, проехав на красный сигнал светофора. Кроме того, на авто были подложные госномера.

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Позже водителя нашли. Им оказался парень, у которого к тому же не было водительского удостоверения. Его оштрафовали за неподчинение требованиям милиционера, незаконную тонировку, использование подложных госномеров авто, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление машиной без водительского удостоверения. Автомобиль водворен на штрафстоянку.