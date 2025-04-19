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Происшествия

Выявлены грубые нарушения в работе судисполнителей в регионах Кыргызстана

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев принял участие в коллегии Судебного департамента, где подвел итоги работы ведомства за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Обсуждались ключевые показатели деятельности судебных исполнителей, уровень доверия со стороны общества, вопросы цифровизации, материально-технического обеспечения и кадровой работы.

Выступая перед сотрудниками департамента, Медербек Сатыев подчеркнул, что на фоне усилившейся критики в адрес судебной системы своевременное и полное исполнение решений судов приобретает особую важность.

«В ходе рабочих поездок в регионы зафиксированы случаи нарушения порядка ведения документации, недостаточного знания законодательства со стороны исполнителей и грубого обращения с гражданами. Ведь их доверие к правосудию напрямую зависит от вашей деятельности. Профессионализм, законность и дисциплина — это основные элементы, определяющие авторитет судебной власти», — заявил он.

Главный судья страны подчеркнул, что такие инциденты подрывают доверие к судебной системе, и ответственность за них должны нести в первую очередь старшие исполнители и руководители региональных отделов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326627/
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