Выявлены грубые нарушения в работе судисполнителей в регионах Кыргызстана

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев принял участие в коллегии Судебного департамента, где подвел итоги работы ведомства за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Обсуждались ключевые показатели деятельности судебных исполнителей, уровень доверия со стороны общества, вопросы цифровизации, материально-технического обеспечения и кадровой работы.

Выступая перед сотрудниками департамента, Медербек Сатыев подчеркнул, что на фоне усилившейся критики в адрес судебной системы своевременное и полное исполнение решений судов приобретает особую важность.

«В ходе рабочих поездок в регионы зафиксированы случаи нарушения порядка ведения документации, недостаточного знания законодательства со стороны исполнителей и грубого обращения с гражданами. Ведь их доверие к правосудию напрямую зависит от вашей деятельности. Профессионализм, законность и дисциплина — это основные элементы, определяющие авторитет судебной власти», — заявил он.

Главный судья страны подчеркнул, что такие инциденты подрывают доверие к судебной системе, и ответственность за них должны нести в первую очередь старшие исполнители и руководители региональных отделов.