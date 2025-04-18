В Бишкеке сотрудника обменки ударили дубинкой и забрали у него $50 тысяч

В Бишкеке по подозрению в совершении разбойного нападения задержан 46-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Нападение на сотрудника обменного бюро произошло 8 апреля примерно в 21.35 в жилгородке Совмина. Неизвестный ударил его дубинкой по голове и забрал $50 тысяч, после чего скрылся. Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 46-летний Я.И., его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

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В УВД Октябрьского района рассказали, что задержанный спрятал деньги на кладбище, он добровольно выдал их милиции. Следствие продолжается.