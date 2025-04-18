Чуйские автоинспекторы нарушения ПДД будут выявлять с помощью дронов

В Чуйской области автоинспекторы будут применять дроны, чтобы выявлять нарушения ПДД. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного УОБДД.

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В 2024 году в рамках пилотного проекта уже выявляли нарушения ПДД на трассах Бишкек — Нарын — Торугарт, Бишкек — Ош и на дорогах в ущельях. Тогда во время тестирования за полчаса выявлено порядка 30 нарушений ПДД.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области сообщили, что в туристический сезон 2025-го автоинспекторы продолжат использовать дроны на трассах Бишкек — Ош, Бишкек — Нарын — Торугарт, а также на объездной дороге для установления ответственности нарушителей.