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Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного предоставления участков

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного предоставления земельных участков, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в Акманском айыльном аймаке Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области выявлена коррупционная схема, связанная с неправомерным распределением земель для индивидуального строительства. По предварительным оценкам, государству причинен особо крупный ущерб в более чем 297 миллионов сомов.

«Установлено, что с 2019 по 2022 год должностные лица айыльного аймака, органов регистрации и архитектуры, игнорировав требования Земельного кодекса, незаконно распределили более 30 гектаров земли 512 гражданам, несмотря на то что у многих из них уже имелось жилье и они не соответствовали критериям для получения земельного участка. Вследствие этого более 474 человек, состоящих в официальном списке ожидающих землю, лишились возможности воспользоваться своим законным правом», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 336 Уголовного кодекса (коррупция).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326513/
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