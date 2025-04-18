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Происшествия

Штормовое предупреждение! Возможен сход лавин на дороге Каракол — Энильчек

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение о возможном сходе снежных лавин на участке автодороги Каракол — Энильчек.

По данным пресс-центра МЧС, с 18 по 20 апреля 2025 года в связи с прошедшими и ожидаемыми осадками в горных районах Кыргызстана, в частности на автодороге Каракол — Энильчек (45-90-й километры, перевал Чон-Ашуу), ожидается сход снежных лавин и образование снежных заносов. Возможна гололедица.

В связи с этим МЧС КР напоминает водителям о необходимости соблюдения дистанции в 500 метров между транспортными средствами при движении по указанному участку дороги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326506/
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