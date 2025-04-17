В Турции узбекистанца задержали за фотосъемку женщины без разрешения

Гражданин Узбекистана задержан в Стамбуле после того, как без разрешения сфотографировал турецкую женщину. Об этом сообщает Генеральное консульство РУз в Турции.

Инцидент получил огласку после обращения пострадавшей в правоохранительные органы. Действия мужчины расценены как нарушение неприкосновенности частной жизни.

По информации, предоставленной консульством, в результате инцидента рабочее разрешение, позволявшее узбекистанцу легально трудиться в стране, аннулировано. Кроме того, в отношении него начата процедура административного взыскания и готовится обязательная депортация.

Отмечается, что благодаря вмешательству дипломатов Узбекистана удалось добиться того, чтобы в отношении гражданина не возбуждали уголовное дело.