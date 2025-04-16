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Происшествия

Милиционера и еще одного парня подозревают в половой связи с несовершеннолетней

Милиционера и еще одного парня подозревают в половой связи с несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

«Следствием установлено, что двое парней 20 и 25 лет, будучи знакомыми с несовершеннолетней, в разное время были в отношениях, один из которых действующий сотрудник милиции. Возбуждено дело по статье «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим 16 лет» УК КР. Оба подозреваемых водворены в СИЗО на два месяца», — говорится в сообщении.

В ГУВД добавили, что в данное время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы. Остальные сведения по уголовному делу не подлежат разглашению в интересах следствия и потерпевшей стороны в соответствии с требованиями законодательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326269/
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