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На юге КР сотрудники экспертной комиссии вымогали деньги у людей с инвалидностью

ГКНБ установил коррупционную схему в определении группы инвалидности в медико-социальной экспертной комиссии при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, члены Лейлекской межрайонной МСЭК занимались систематическим вымогательством денежных средств у лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) за определение им группы инвалидности.

«Получены подтверждающие материалы систематического получения денежных средств от 3 до 5 тысяч сомов со стороны председателя комиссии, врача эксперта А.Дж.А. и врача эксперта Э.У.Б. Лейлекской межрайонной МСЭК от граждан с ограниченными возможностями здоровья за определение им группы инвалидности», — говорится в сообщении.

Указанные лица водворены в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325938/
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