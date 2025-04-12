Около 100 человек погибли в результате ударов молний в Индии и Непале

Около 100 человек погибли в результате ударов молний и проливных дождей, которые обрушились на некоторые регионы Индии и Непала. Об этом сообщает Reuters.

Фото AP

В штате Бихар на востоке Индии минимум 64 человека стали жертвами непогоды. По данным агентства Press Trust of India, из-за ударов молний в штате погибли минимум 25 человек.

«В Наланде зафиксировано 18 смертей, за ними следуют два случая в Сиване и по одному в Катихаре, Дарбханге, Бегусарае, Бхагалпуре и Джеханабаде», – говорится в публикации со ссылкой на заявление канцелярии главного министра.

По данным индийских СМИ, из-за непогоды в самом густонаселенном штате Индии Уттар-Прадеш погибло более 20 человек.

Причиной смерти большинства из них стали удары молний. В ближайшие дни в этом регионе также ожидаются сильные дожди и грозы.

По мнению экспертов, изменение климата привело к росту числа смертельных ударов молний в Индии. От них в этой самой густонаселенной стране мира умирает почти 1 тысяча 900 человек в год.