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Происшествия

Омбудсмен просит Военную прокуратуру расследовать драку в спецназе «Илбирс»

Представитель акыйкатчи по Баткенской области посетил спецназ «Илбирс» Министерства обороны, расположенный в селе Бужум. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, 5 апреля между двумя контрактниками произошла драка, во время которой один из них произвел выстрел.

Известно, что пуля попала в ключицу пострадавшего. Его доставили в областную больницу, затем перевели в военный госпиталь в Оше, где прооперировали.

По словам командира военного госпиталя Нурсейита Карабаева, состояние пациента удовлетворительное. Он будет проходить лечение в течение месяца.

Институт акыйкатчи направил письмо в Военную прокуратуру Баткенского гарнизона с призывом тщательно расследовать инцидент.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325798/
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