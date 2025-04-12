В Кара-Балте поножовщина закончилась убийством. Трое подозреваемых арестованы

В Кара-Балте задержаны трое подозреваемых в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 22 марта ночью в дом местного жителя пришли трое соседей. Между ними произошла ссора, которая переросла в потасовку.

Один из пришедших несколько раз ударил мужчину ножом в область паха, после чего все трое скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, но, не приходя в сознание, он скончался.

Факт зарегистрирован по статье 130 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые А.М., 1995 года рождения, А.К., 1994 года рождения, и А.Б., 1986 года рождения. Все они родственники.

Уголовное дело было переквалифицировано на статью 122 (убийство) УК КР. Задержанные арестованы по решению суда.