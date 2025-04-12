Обманули на $90 тысяч. В Бишкеке задержаны подозреваемые

В марте 2025 года с заявлением в ОВД Сокулукского района обратился гражданин К.А., 1987 года рождения, который просил милицию принять меры в отношении граждан М.С.,Т.М. и еще нескольких человек, которые в октябре 2023-го и июле 2024 года взяли у него $90 тысяч, пообещав трансформировать 5 гектаров земли в селе Маевка Чуйской области.

По словам пострадавшего, М.С. и Т.М сказали, что знакомы с высокопоставленными лицами, поэтому могут трансформировать земли под строительство. Однако, получив деньги, не выполнили обещания.



Пресс-служба Первомайского УВД сообщает, что М.С., 1985 года рождения, и Т.М., 1983 года рождения, задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека.