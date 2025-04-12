В Подмосковье подросток напал на 9-летнего кыргызстанца с ножом: он скончался

Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на школьника в Подмосковье. От полученных ранений 9-летний мальчик скончался. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По данным СМИ, инцидент произошел у жилого дома в поселке Некрасовский. Убийство совершено в ходе конфликта. Бросившийся с ножом на ребенка подросток затем пытался инсценировать нападение на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

14-летнего подростка, подозреваемого в убийстве, задержали на станции «Икша». Ему предъявили обвинение.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Вину в инкриминируемом ему деянии он признал и раскаялся в содеянном.

9 апреля 2025 года обвиняемый, находясь у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский микрорайон «Трудовая» Дмитровского городского округа, напал на школьника, нанес ему ножевое ранение, от которого ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

После совершенного убийства фигурант попытался инсценировать нападение на себя, однако ему своевременно была оказана помощь.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия и обыск по месту жительства обвиняемого, назначены медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая и компьютерно-техническая судебные экспертизы. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.

«Москва Онлайн» уточняет, что погибшим оказался гражданин Кыргызстана из семьи трудовых мигрантов.