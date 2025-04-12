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Происшествия

Число погибших в ночном клубе в Доминиканской Республике достигло 221 человека

Число погибших в ночном клубе в Доминиканской Республике достигло 221 человека. Об этом сообщает агентство Reuters.

Reuters
Фото Reuters

Согласно опубликованному правительством страны отчету, в результате обрушения крыши в заполненном людьми ночном клубе погиб как минимум 221 человек. В отчете не уточняется причина трагедии. Ожидается, что группа экспертов, в том числе иностранных, изучит конструктивные изъяны здания.

Напомним, трагедия произошла 8 апреля во время концерта певца в стиле меренге Рубби Переса. Сам 69-летний артист тоже погиб. Часть крыши ночного клуба Jet Set обрушилась.

В разборе завалов участвовали 4,5 тысячи человек, работы продолжались 59 часов. Из-под завалов были спасены 189 человек, 17 из них остаются в больницах. Точное число людей, находившихся в здании в тот вечер, остается неустановленным.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325778/
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