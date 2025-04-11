А где ваши дети? В Бишкеке проходит рейд по выявлению работающих подростков

В Бишкеке проходит рейд по выявлению работающих подростков. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Рейд проводится на территории Первомайского района столицы местной администрацией совместно с Инспекцией по делам несовершеннолетних УВД района, Управлением социального развития и МТУ для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и выявления детей, вовлеченных в наихудшие формы труда.

«В ходе рейда проинспектированы рынки «Азиз», «Кудайберген» и «Сары-Озон», в результате чего выявлено 5 работающих подростков. С ними проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных нарушений, после чего несовершеннолетние переданы законным представителям», — говорится в сообщении.

Кроме того, на всех выявленных несовершеннолетних составлены акты, а соответствующие письма будут направлены в Управления социального развития районов по месту жительства для дальнейшей профилактической работы и социального сопровождения.



В мэрии отметили, что подобные рейды проводятся регулярно, где с работодателями и хозяйствующими субъектами осуществляется разъяснительная работа о недопущении эксплуатации детского труда.



Для сообщения о фактах, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних, работает круглосуточный «Телефон доверия 111», а также телефон доверия отдела поддержки семьи и детей Управления социального развития Первомайского района: 0312670386.