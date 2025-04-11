Вертолет рухнул в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка: шесть человек погибли

Вертолет рухнул в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка, сообщает CBS.

На борту находились шесть человек, в том числе трое детей.

ЧП произошло в Джерси-Сити, который расположен на противоположном берегу от Нью-Йорка.

Из воды извлекли одного несовершеннолетнего и пилота.

Fox News NY уточняет, что потерпел крушение вертолет модели Bell 206. Как передает местный телеканал ABC News, крушение произошло около 15.30 по местному времени (1.30 по Бишкеку). На борту, по предварительным данным, были семья туристов и пилот.

Вертолет начал разваливаться в воздухе, а потом уже упал в реку. Погибли все шесть человек.

Напомним, 30 января в Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета Black Hawk с самолетом авиакомпании American Airlines, на борту которого были 64 пассажира. Оба судна упали в реку Потомак. Выживших в результате крушения не было.