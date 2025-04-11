08:55
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Происшествия

Вертолет рухнул в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка: шесть человек погибли

Вертолет рухнул в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка, сообщает CBS.

На борту находились шесть человек, в том числе трое детей.

ЧП произошло в Джерси-Сити, который расположен на противоположном берегу от Нью-Йорка.

Из воды извлекли одного несовершеннолетнего и пилота.

Fox News NY уточняет, что потерпел крушение вертолет модели Bell 206. Как передает местный телеканал ABC News, крушение произошло около 15.30 по местному времени (1.30 по Бишкеку). На борту, по предварительным данным, были семья туристов и пилот.

Вертолет начал разваливаться в воздухе, а потом уже упал в реку. Погибли все шесть человек.

Напомним, 30 января в Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета Black Hawk с самолетом авиакомпании American Airlines, на борту которого были 64 пассажира. Оба судна упали в реку Потомак. Выживших в результате крушения не было.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325622/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
МЧС хочет купить два вертолета на кредитные деньги, выделяемые Кореей
В Казахстане вертолет совершил жесткую посадку: один человек погиб
Вертолет МЧС вылетел на поиски шести человек, пропавших в горах Чаткала
Народный артист Расул Маматкулов перенес ишемический инсульт
Вертолет МЧС Кыргызстана за миллион: сюрприз от Дурова для девушки
Семьям погибших при крушении вертолета в Турции выплатили 10,1 миллиона сомов
На пляже Иссык-Куля на вертолете приземлились иностранцы — МЧС
Вертолет МЧС приземлился на пляже центра отдыха на Иссык-Куле
МЧС направило вертолет в Ноокат, где сели унесли жизни пяти человек
Скандал вокруг вертолета МЧС. За аренду заплатили более 157 тысяч сомов
Популярные новости
Штормовое предупреждение: с&nbsp;10&nbsp;апреля в&nbsp;КР ожидаются ливневые дожди, сели Штормовое предупреждение: с 10 апреля в КР ожидаются ливневые дожди, сели
Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева
В&nbsp;Дмитриевке шестилетний мальчик, играя с&nbsp;друзьями, упал в&nbsp;реку В Дмитриевке шестилетний мальчик, играя с друзьями, упал в реку
Проникли в&nbsp;дом и&nbsp;пытали. В&nbsp;разбое подозревают военных и&nbsp;членов ОПГ Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ
Бизнес
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
11 апреля, пятница
08:44
Минфин намерен совершенствовать сферу государственных закупок Минфин намерен совершенствовать сферу государственных з...
08:31
Упрощение и гармонизацию транзита товаров обсудили таможенники стран СНГ
08:15
Вертолет рухнул в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка: шесть человек погибли
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 апреля, четверг
23:38
До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты
22:42
В Ташкенте злостный неплательщик алиментов прятался между стенами своего дома
22:21
Знаменитый павильон «Ак-Суу» передан мэрии Бишкека. Там построят туркомплекс
22:00
Как подготовить себя к лету. Советы фитнес-тренера
21:41
Число нелегальных мигрантов, пересекающих границу ЕС, существенно сократилось