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Подозреваемый в мошенничестве использовал имя президента и его сына

Правоохранители задержали 25-летнего парня по подозрению в мошенничестве с использованием имени президента страны Садыра Жапарова и его сына Рустама Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. 

«В результате первоначального расследования и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что основатель общественного фонда «Ашар» Каныбек уулу Алиакбар собирал деньги от 600 граждан, и общая сумма составила порядка 150 миллионов сомов. Также выяснилось, что за один день он получал от граждан около 500 тысяч сомов, при этом на данный момент у фонда нет денег для возврата вкладчикам. В своей деятельности основатель фонда использовал имена главы государства и его сына», — говорится в сообщении.

Таким образом, милиция возбудила дело по статье «Мошенничество» УК КР и задержала Каныбек уулу Алиакбара. В ГУВД добавили, что задержанный ранее привлекался за мошенничество. Его водворили в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.

В милиции также сказали, что на сегодня в отношении подозреваемого поступают новые заявления. В связи с этим правоохранители просят возможных пострадавших от рук основателя фонда «Ашар» Каныбек уулу Алиакбара обратиться по номерам: 0312437175 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325598/
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