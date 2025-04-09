Осужденных колонии № 27 в Молдовановке массово водворили в штрафной изолятор

В учреждении № 27 в селе Молдовановка Чуйской области осужденных массово водворили в штрафной изолятор. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по предупреждению пыток.

По ее данным, на горячую линию НЦПП поступили сообщения от родственников лиц, отбывающих наказание в учреждении № 27 ГСИН, о жестоком обращении, выразившемся в избиении, отказе в предоставлении воды, получении передач и свиданиях с родными.

8 апреля в ходе посещения учреждения стало известно, что 7 апреля проводился обыск в целях выявления и изъятия запрещенных предметов.

Со слов администрации учреждения, некоторые осужденные не подчинились требованиям и оказали сопротивление при изъятии запрещенных предметов. В результате 42 осужденных помещены в штрафной изолятор (ШИЗО). В связи с содержанием в ШИЗО осужденным отказано в получении передач и свиданиях.

Сотрудники НЦПП провели беседы с осужденными, содержащимися в ШИЗО. Все осужденные отказались от подачи жалоб и заявлений.

Национальный центр обеспокоен участившимися массовыми наказаниями в исправительных учреждениях. В ведомстве отметили, что содержание в ШИЗО является строгим дисциплинарным наказанием, и каждый факт водворения должен тщательно рассматриваться.