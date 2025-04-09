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ГСИН: Азамата Ишенбекова и Зарину Торокулову выпустят к концу дня

Активистку Зарину Торокулову и акына Азамата Ишенбекова выпустят на свободу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

«Президент Садыр Жапаров подписал указ о помиловании. В списке есть эти осужденные. Ишенбекова и Торокулову выпустят на свободу к концу дня», — отметили в ведомстве.

из интернета
Фото из интернета. Азамат Ишенбеков.

Напомним, что акын Азамат Ишенбеков был среди 11 журналистов, которых арестовали в январе прошлого года. Все они действующие или бывшие члены команды расследователя Болота Темирова. Милиция предъявила журналистам обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. В октябре 2024-го Ишенбекову дали пять лет лишения свободы.

из интернета
Фото из интернета. Зарина Торокулова.

Зарину Торокулову, мать-одиночку, задержали сотрудники ГКНБ в сентябре 2023 года за то, что она поделилась двумя чужими постами на своей странице в соцсетях. 3 июля 2024-го Верховный суд оставил приговор в силе — пять лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325422/
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