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В состояние повышенной боевой готовности привел свои Вооруженные силы Иран

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел Вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможным нападением США, сообщает Reuters.

Как заявил агентству иранский чиновник, Тегеран разослал Ираку, Кувейту, ОАЭ, Катару, Турции и Бахрейну уведомления о том, что любая поддержка американских сил будет рассматриваться как враждебный акт. Речь в том числе об использовании их территории для атаки.

В то же время Тегеран ждет сигнала от Вашингтона, чтобы начать непрямые переговоры. Уточняется, что иранские власти, ранее заявившие об отказе от прямых переговоров с США по ядерной сделке, хотели бы вести диалог через Оман в качестве посредника.

30 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил исламской республике беспрецедентными бомбардировками в случае полного отказа от сделки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325044/
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