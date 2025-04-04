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В Бишкеке задержан гражданин за дачу взятки сотруднику милиции

В Бишкеке задержали гражданина за дачу взятки сотруднику милиции, сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, в УВД района обратился оперативный сотрудник с рапортом о том, что во время оперативных мероприятий в отношении К.Е. последний предложил взятку в размере $4 тысяч для изменения статуса с подозреваемого в качестве свидетеля по уголовному делу.

«2 апреля работники УВД Свердловского района совместно с оперативниками СВР МВД и УУР ГУВД провели следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых в служебном кабинете уголовного розыска УВД Свердловского района задержан гражданин К.Е., 1985 года рождения, при передаче денежных средств на сумму 325 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР.

Гражданин К.Е. на основании статьи 96 УПК КР задержан в качестве подозреваемого и водворен в изолятор временного содержания ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324877/
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