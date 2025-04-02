В Бишкеке задержана группа по подозрению в изготовлении гашишного масла

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о выявлении преступной группы, занимавшейся производством и распространением наркотиков.

По данным спецслужбы, двое граждан изготавливали гашишное масло. Отмечается, что они задержаны с поличным при изготовлении и подготовке к сбыту очередной партии, а в ходе обысков в их домах обнаружено масло каннабиса в особо крупном размере.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта), задержанные водворены в СИЗО № 1.