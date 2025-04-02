Злоупотребление должностным положением. Задержан начальник колонии-поселения № 44

ГКНБ 27 марта в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением задержал начальника колонии-поселения № 44 в городе Чолпон-Ате.

Установлено, что А.Т.А. на протяжении нескольких лет, злоупотребляя своим должностным положением, в нарушение инструкции «О порядке и условиях отбывания наказания в колониях-поселениях», незаконно использовал труд осужденных лиц для решения своих бытовых вопросов.

Кроме этого, выявлен факт внесения заведомо ложных сведений в официальные документы со стороны А.Т.А. и других сотрудников учреждения с целью сокрытия смерти одного из осужденных лиц в феврале 2022 года.

В отношении А.Т.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.