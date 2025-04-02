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Происшествия

Государству возвращен ипподром в Чуйской области

ГКНБ КР совместно с органами прокуратуры возвратил государству ипподром с имущественным комплексом, включающим в себя две конюшни, навес для сена, контору, трибуну и два склада на земельном участке площадью 27,4 гектара в Московском районе Чуйской области.

Данный объект до незаконной приватизации использовался как испытательный ипподром по подготовке и выявлению племенных лошадей и был важным объектом конноспортивных и культурно-общественных мероприятий.

При этом после приобретения ипподрома частными лицами отдельные из них намеревались раздробить указанный участок и реализовать под индивидуальное жилищное строительство. В результате принятых мер 28 марта 2025 года указанный ипподром возвращен на баланс Нарзанского айыльного аймака Московского района Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324683/
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