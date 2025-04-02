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Контрабанду сигарет на более чем 4 миллиона сомов пресекли пограничники

Контрабанду сигарет на более чем 4 миллиона сомов пресекли пограничники Кыргызстана.

По данным Погранслужбы ГКНБ, на кыргызско-казахской границе пресечена попытка нелегального вывоза крупной партии табачных изделий. Пограничный наряд заставы «Токмак» остановил микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался в сторону Казахстана мимо пункта пропуска.

В салоне обнаружили 187 коробок сигарет без акцизных марок.

По предварительной оценке, стоимость контрабанды составляет 4,7 миллиона сомов. После оформления документов двух задержанных вместе с грузом передали в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324648/
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