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Происшествия

В Таласской области возвращено в муниципальную собственность здание школы

Прокуратура Манасского района выявила факт незаконной передачи здания общеобразовательной  школы имени А.Усенбаева и прилегающего участка площадью 0,6 гектара в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

пресс-службы Генпрокуратуры
Фото пресс-службы Генпрокуратуры

По данным надзорного органа, имущество оформлено на гражданина К.К.Ч. с нарушением земельного законодательства. Его рыночная стоимость оценивается в 6,9 миллиона сомов.

По итогам проверки и на основании акта прокурорского реагирования здание школы и участок возвращены в муниципальную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324628/
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