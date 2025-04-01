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Происшествия

Государству вернули часть здания в Бишкеке, незаконно отданную частникам

Государству вернули часть здания площадью более 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлен факт незаконного вывода в частную собственность административного здания в Бишкеке.

«В ходе следствия установлено, что отмеченное административное здание находилось в собственности Министерства сельского хозяйства и передано в частную собственность с нарушением порядка, установленного законодательством», — говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных мероприятий владелец вернул часть здания на баланс государства.

В настоящее время продолжается работа по возврату второй части здания, где функционируют бильярдный клуб и гостевой дом. Для обеспечения законности и восстановления государственной собственности будет инициирован иск в судебные органы с ходатайством о возврате государственного имущества.

ГКНБ продолжает активную работу по выявлению и возврату незаконно приватизированных государственных помещений, находящихся в частной собственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324627/
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