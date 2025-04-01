Девушка упала с аттракциона: комментарий администрации парка Панфилова

Администрация парка имени Панфилова сообщила редакции 24.kg, что одной из причин падения девушки с аттракциона «Скамейка» стало несоблюдение инструкций оператора.

«Аккредитованные операторы перед каждым запуском машины проводят инструктаж посетителей и проверяют все системы безопасности: ремни, дуги, цепи. Это фиксируется на камеры наблюдения. Все аттракционы полностью проверены на техническое соответствие и являются исправными», — говорится в заявлении.

В руководстве зоны отдыха проинформировали о правилах, разработанных при использовании этого вида аттракциона.

Требования к прокату аттракциона «Скамейка» содержат следующие правила: посадка с 14 лет, вес одного человека не более 120 килограммов.

«Пострадавшая полностью соответствовала всем необходимым параметрам для проката — возраст 19 лет, вес 90 килограммов. Перед прокатом она была зафиксирована двумя ремнями безопасности, тросом, который фиксируется между ног, далее прижата страховочной дугой. Оператор впоследствии сообщил, что несколько раз инструктировал девушку, что на данном аттракционе следует обязательно фиксироваться ногами, однако на видео заметно, что девушка постоянно убирала ноги из-под дуги», — пояснили в администрации парка.

Также отмечается, что на видеофиксации очевидцев, представленных в СМИ, тоже заметно, что именно ноги первыми приходят в хаотичное движение во время работы аттракциона и незафиксированы посетителем. Возможно, это отчасти стало одним из звеньев дальнейшей трагической цепочки и вследствие такого дисбаланса лопнули ремни безопасности, а посетитель выпал из конструкции.

«Сразу же на месте проишествия сотрудники парка начали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшей и незамедлительно вызвали бригаду скорой. Наша команда находится в четвертой городской клинической больнице, где полностью сопровождает весь ход лечения.

При первой же возможности администрация парка связалась с родными пострадавшей и обеспечила их приезд в столицу. Безусловно, администрация парка Панфилова взяла на себя все расходы и принимает все меры по обеспечению пострадавшей и ее родственников на месте всем необходимым. Мы сделали бы это в любом случае для каждого нашего посетителя, вне зависимости от причины травмы или ее степени, потому что каждый из нас обладает просто человеческими качествами и понимает, что такое нести ответственность при любом форс-мажоре», — говорится в тексте.

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Согласно данным врачей, которые информируют наших сотрудников в больнице, информация о якобы сломанных носе, зубах и челюсти не соответствует действительности. Подобных переломов у пострадавшей нет. На сегодня состояние девушки стабилизировалось, о чем утром, 1 апреля, сообщили врачи, заверяет администрация парка.

У девушки открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Однако накануне врачи сообщили, что операция не требуется, хотя состояние продолжает оставаться тяжелым. Руководство парка ожидает решения врачей по поводу оперативного вмешательства.

«Коллектив парка Панфилова ни в коем случае не снимает с себя ответственность за произошедшее. К сожалению, очень трудно подобрать слова, которые могли бы передать наше реальное состояние и переживания. Мы очень надеемся, что пострадавшая обязательно поправится. Со своей стороны мы сделаем для этого все возможное», — отметили в администрации.

Пресс-служба Минздрава со ссылкой на больницу соообщила редакции 24.kg, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. У нее тяжелая сочетанная травма, ОЧМТ и ушиб головного мозга.

Ранее, в Сети также появилась информация, что 23 марта в парке Панфилова упала кабинка аттракциона, где сидели два ребенка. По словам очевидца, кабина упала с высоты двух метров и «протащилась по земле один круг, пока пытались остановить аттракцион». После остановки дети держались за голову, а еще один за спину.