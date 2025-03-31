ГКНБ вернул мэрии Узгена земельный участок более одного гектара

В Ошской области в центре города Узгена земельный участок общей площадью 1,08 гектара был незаконно выведен в частную собственность, сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности.

Отмечается, что соответствующее постановление вынес бывший мэр города. Спецслужба посчитала это решение незаконным и подала в суд.

По итогам разбирательств Ошский областной суд принял решение о возврате в государственную собственность земельного участка. Указанный объект возвращен на баланс мэрии Узгена.