В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве с дорогими авто

Правоохранители задержали 51-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве с дорогими авто. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района. Подозреваемая

В милицию с заявлением обратился мужчина и попросил принять меры в отношении Ж.Г., которая, по словам пострадавшего, 13 декабря 2024 года пообещала продать его авто марки Lexus RX350 стоимостью $68 тысяч, на вырученные деньги купить золото из Турции, продать его и вернуть мужчине деньги с процентами. Но после получения авто женщина перестала выходить на связь и продала машину третьему лицу. Было возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали подозреваемую и водворили ее в СИЗО. Следствие установило, что она причастна еще к двум аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.

Милиция просит возможных пострадавших от рук подозреваемой обратиться по следующим номерам: 0702494730, 0700050505 или 102.