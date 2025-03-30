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Происшествия

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 1 тысячи 644

Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек. По данным телеканала CGTN, в пострадавших районах погибли 1 тысяча 644 человека, 3 тысячи 408 получили ранения, 139 пропали без вести.

Reuters
Фото Reuters. Последствия землетрясения в Мьянме

Метеорологический департамент Таиланда с 28 марта зафиксировал более 100 афтершоков после землетрясения в Мьянме.

Ожидается, что число жертв и пострадавших еще вырастет по мере разбора завалов.

Отмечается, что в зону бедствия также прибыли спасатели МЧС России. Два самолета со спасателями и врачами приземлились в аэропорту города Янгон для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения. Они привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших, в том числе эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего под завалами на глубине до 4,5 метра, георадары и тепловизоры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324391/
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