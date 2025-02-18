Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков приостановил голодовку

Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков, находящийся под арестом в СИЗО-1, приостановил голодовку. Об этом он сообщил в письме.

Он отметил, что почти 100 дней продержал голодовку в знак протеста политическому террору в отношении их партии. Решение принял по следующим соображениям:

«Обследования, МРТ выявили у меня ряд болезней и необходимость срочного лечения, которого мы будем добиваться. Моя левая стопа вновь должна функционировать. Скоро начнется месяц Орозо, а я много лет соблюдаю пост и не хочу прерывать традицию. Самое главное — я очень хочу положительно ответить на многочисленные письма родных и близких, партийцев, тысяч наших сограждан и сотен зарубежных коллег с просьбами начать принимать пищу. Все это время мне было крайне неудобно игнорировать эти просьбы. Спасибо, что были со мной все эти 100 дней и извините, что заставил переживать и беспокоиться», — написал Темирлан Султанбеков.

Он надеется вылечиться и достойно соблюсти пост в священный месяц Орозо, затем политик отметил, что постарается возобновить голодовку.

Напомним, что 13 ноября 2024-го в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора, предположительно, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку.