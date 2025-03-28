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Происшествия

Кыргызстанец после совершения преступления скрывался в России 17 лет

В Москве полицейские при активном содействии представительства МВД КР в РФ задержали гражданина Кыргызстана, который 17 лет скрывался на территории России после совершения преступления. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в апреле 2008-го подозреваемый ночью ворвался в дом и совершил тяжкое преступление.

По факту возбуждено уголовное дело. Гражданина З.А., 1972 года рождения, объявили в межгосударственный розыск.

Как отметили в МВД, в интересах следствия подробности преступления пока не раскрываются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324309/
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