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В Кыргызстане запретили одну из религиозных организаций адвентистов

В Кыргызстане решением Аламединского районного суда запрещена деятельность организации «Всемирная всесоюзная церковь верных и свободных адвентистов седьмого дня реформационного движения». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным спецслужбы, эта организация, отколовшаяся от официально зарегистрированных Адвентистов седьмого дня, действовала на территории КР без регистрации и разрешений.

«Руководители активно продвигали идеи тотального запрета и ограничений практически на все аспекты жизни и обязывали последователей ежемесячно оплачивать финансовые взносы в размере 20 процентов от любого вида заработка», — отметили в ГКНБ.

Также сообщается, что религиоведческая экспертиза подтвердила наличие элементов возбуждения межрелигиозной вражды данной организацией путем очернения других конфессий, манипуляции сознанием аудитории, пропаганды превосходства и исключительности.

19 марта Аламединский районный суд признал деятельность религиозной организации и ее печатные и электронные материалы экстремистскими, запретил ее деятельность и использование атрибутики или символики на территории Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324270/
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