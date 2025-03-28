Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана сегодня в 7.17. Его интенсивность в эпицентре составила 3,5 балла, сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, очаг землетрясения находился в районе Чаткальского хребта: в 10 километрах от села Тегирмен-Суу, 14 километрах от села Жылгын, 17 километрах от села Аркит, 20 километрах от села Кашка-Суу, 25 километрах от Кербена.

В населенных пунктах страны интенсивность толчков составила 2,5 балла.

Данных о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.