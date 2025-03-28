09:35
USD 86.50
EUR 93.21
RUB 1.03
Происшествия

Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана

Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана сегодня в 7.17. Его интенсивность в эпицентре составила 3,5 балла, сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, очаг землетрясения находился в районе Чаткальского хребта: в 10 километрах от села Тегирмен-Суу, 14 километрах от села Жылгын, 17 километрах от села Аркит, 20 километрах от села Кашка-Суу, 25 километрах от Кербена.

В населенных пунктах страны интенсивность толчков составила 2,5 балла.

Данных о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324205/
просмотров: 917
Версия для печати
Материалы по теме
Землетрясение в 4 балла ощутили жители Бишкека
У границы Кыргызстана и Узбекистана зафиксировано землетрясение
В Нарынской области зарегистрировано землетрясение силой до 4,5 балла
В Джалал-Абадской области ночью произошло землетрясение
В Ошской области в результате землетрясения пострадало 25 домов и 12 школ
В результате землетрясения в городе Ош на стенах школы образовались трещины
Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Ош
В Бишкеке прошли штабные учения по подготовке к землетрясениям
Сегодня утром на территории Джалал-Абадской области произошло землетрясение
В Иссык-Кульской области произошло землетрясение
Популярные новости
Самолет прервал полет и&nbsp;вернулся в&nbsp;аэропорт, потому что пассажир потерял телефон Самолет прервал полет и вернулся в аэропорт, потому что пассажир потерял телефон
Задержаны активный член ОПГ по&nbsp;прозвищу Иисус и&nbsp;его сторонники Задержаны активный член ОПГ по прозвищу Иисус и его сторонники
Председатель Верховного суда Кыргызстана получил выговор. За&nbsp;что? Председатель Верховного суда Кыргызстана получил выговор. За что?
Землетрясение в&nbsp;4&nbsp;балла ощутили жители Бишкека Землетрясение в 4 балла ощутили жители Бишкека
Бизнес
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
Новые назначения в&nbsp;совете директоров ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; Новые назначения в совете директоров ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
Открывайте ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; быстро, просто и&nbsp;без лишних шагов Открывайте ИП онлайн с MBusiness — быстро, просто и без лишних шагов
28 марта, пятница
09:33
Лицензии на меддеятельность снова хотят сделать временными, а не бессрочными Лицензии на меддеятельность снова хотят сделать временн...
09:23
Доллар, рубль и тенге вновь подорожали к сому. Курсы валюты на 28 марта
09:15
Число погибших на затонувшем в Хургаде батискафе увеличилось до шести
08:55
Путин предлагает ввести в Украине внешнее управление. Другие заявления главы РФ
08:44
Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана