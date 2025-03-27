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ГКНБ прокомментировал ролик Болота Темирова, где чекисты якобы запугивают детей

Пресс-центр Госкомитета национальной безопасности прокомментировал ролик, который выложил Болот Темиров у себя на странице в соцсетях. По их данным, информация в ролике не соответствует действительности.

Накануне, 26 марта, журналист расследователь Болот Темиров опубликовал на своей странице в Facebook ролик, в описании которого говорится, что «ГКНБ запугивает уже детей на Иссык-Куле. Их отца они уже засудили по той же злополучной статье 278. Ему дали пробацию. Но даже после этого они приезжают и запугивают в его отсутствие детей».

На кадрах видно, как двое мужчин в машине просят подростков позвать мать для того, чтобы разъяснить о пробационном надзоре. Дети ответили, что им уже рассказали про это сотрудники департамента пробации.

Сегодня в ГКНБ заявили, что официально опровергают распространенную Болотом Темировым информацию, а также призывают граждан не верить провокационным, не соответствующим действительности сообщениям и обращать внимание только на официальные данные государственных органов.

Кроме того, в спецслужбе напомнили о соответствующей ответственности за распространение ложных, провокационных сведений, имеющих цель внести смуту, раздор и хаос в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324143/
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