Мужчина перед вылетом обнаружил пропажу $2,6 тысячи. Задержан таксист

В Чуйской области милиция задержала водителя такси по подозрению в краже денег пассажира. С соответствующим заявлением, как сообщили в ГУВД, в милицию обратилась гражданка, 1988 года рождения.

По ее словам, под утро 25 марта ее брат, находясь в аэропорту, перед вылетом в Турцию обнаружил, что пропали его деньги — $2 тысячи 600.

ОВД Сокулукского района возбудило уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что деньги были украдены водителем такси, 1997 года рождения, по пути в аэропорт. Отмечается, что пассажир попросил остановиться у магазина, а когда вышел, он оставил свои вещи в машине. Тогда водитель такси и украл деньги пассажира.

27 марта милиция установила местонахождение таксиста и доставила его в участок. Подозреваемый возместил заявителю материальный ущерб. Следствие продолжается.